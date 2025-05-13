Депутат Шеремет призвал Киев снять запрет на переговоры с РФ

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно было всех удивлять не новым эстрадным номером, а большим взрослым мирным шагом навстречу, незамедлительно согласовав и отменив изданный им в легитимную бытность указ о запрете проведения любых переговоров с РФ. В противном случае есть риск попасть в правовую коллизию, быстро превращающую такие важные международные соглашения в оспариваемую и ничтожную сделку», — заявил Михаил Шеремет в интервью с РИА Новости. Собеседник изданий не исключает, что именно этого и добивается Зеленский.