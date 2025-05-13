Сейчас под угрозой — уже достигнутые договоренности.
Киевский режим должен снять запрет на переговоры с Москвой по урегулированию конфликта. Иначе все достигнутые договоренности могут оказаться «ничтожной сделкой», считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно было всех удивлять не новым эстрадным номером, а большим взрослым мирным шагом навстречу, незамедлительно согласовав и отменив изданный им в легитимную бытность указ о запрете проведения любых переговоров с РФ. В противном случае есть риск попасть в правовую коллизию, быстро превращающую такие важные международные соглашения в оспариваемую и ничтожную сделку», — заявил Михаил Шеремет в интервью с РИА Новости. Собеседник изданий не исключает, что именно этого и добивается Зеленский.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский разрешил себе переговоры с Путиным и позвал Трампа в Стамбул: новые заявления президента Украины.
Ранее российский лидер Владимир Путин перед российскими и зарубежными СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский согласился на встречу, заявив что запрет на него самого не распространяется, передает «Национальная служба новостей». В мире положительно отреагировали на призыв Путина к киевским властям, отмечает RT.