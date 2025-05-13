В Новой Таволжанке ранены четверо бойцов подразделения «Орлан». Фото

Гладков сообщил о серии атак ВСУ на Белгородскую область.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) четверо бойцов подразделения «Орлан» получили ранения. Пострадавшие — одна женщина и трое мужчин — были диагностированы с баротравмами. О серии атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В поселке Шамино дрон сдетонировал на территории частного домовладенияФото: Telegram-канал «Настоящий Гладков».
«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации дрона четверо бойцов подразделения “Орлан” получили ранения», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в Шебекино удалось предотвратить более серьезные последствия благодаря подавлению дрона средствами РЭБ. Однако, несмотря на это, один мужчина получил ранения и будет переведен для продолжения лечения в городскую больницу Белгорода.
В поселке Шамино также произошла детонация дрона, в результате мужчина получил баротравму и на территории частного домовладения загорелся гараж. Пожарные бригады оперативно ликвидировали возгорание. Медики скорой помощи оказали пострадавшему помощь на месте, от госпитализации он отказался.
В селе Новостроевка-Первая от детонации дрона повреждено здание социального объектаФото: Telegram-канал «Настоящий Гладков».
В селе Муром от удара FPV-дрона пострадало административное здание сельхозпредприятия, в поселке Хотмыжск Грайворонского округа в результате атаки беспилотника пострадали частные дома и автомобиль. В селе Новостроевка-Первая, по его словам, было повреждено здание социального объекта.
Кроме того, в селе Ближнее и Бочковка произошли атаки на частные и фермерские хозяйства, приведшие к возгораниям и повреждениям имущества. А в селе Бессоновка FPV-дрон сдетонировал рядом с социальным объектом, повредив припаркованные автомобили.
Атаки украинских беспилотников на Белгородскую область участились. Только 11 мая регион подвергся 67 атакам с применением дронов и боеприпасов, в том числе 33 БПЛА были зафиксированы в Шебекинском округе. В результате обстрелов и взрывов пострадали мирные жители, бойцы подразделений и объекты инфраструктуры, а также были повреждены автомобили, дома и социальные объекты.