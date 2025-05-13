В Новой Таволжанке ранены четверо бойцов подразделения «Орлан». Фото

Атаки украинских беспилотников на Белгородскую область участились. Только 11 мая регион подвергся 67 атакам с применением дронов и боеприпасов, в том числе 33 БПЛА были зафиксированы в Шебекинском округе. В результате обстрелов и взрывов пострадали мирные жители, бойцы подразделений и объекты инфраструктуры, а также были повреждены автомобили, дома и социальные объекты.