В Мексике во время предвыборного митинга застрелили кандидата в мэры

На кадрах видно, как Гутьеррес, окружённая десятками сторонников с флагами партии, идёт по улице, здоровается с горожанами и машет рукой. Внезапно раздаются выстрелы, паника охватывает толпу, люди начинают разбегаться, а трансляция обрывается. По предварительным данным, за несколько секунд прозвучало около 20 выстрелов.