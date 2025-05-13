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В Мексике во время предвыборного митинга застрелили кандидата в мэры

Злоумышленники застрели кандидата в местные мэры Тексистепека Есению Лару Гутьеррес.

Источник: Аргументы и факты

В городе Тексистепек штата Веракрус в результате стрельбы была убита кандидат в мэры Есения Лара Гутьеррес, баллотировавшаяся от правящей партии «Движение национального возрождения» (Morena). Погибли также трое её сопровождающих, ещё трое получили ранения.

Убийство произошло вечером 11 мая во время встречи с избирателями, которая транслировалась в прямом эфире, сообщает телеканал CNN.

На кадрах видно, как Гутьеррес, окружённая десятками сторонников с флагами партии, идёт по улице, здоровается с горожанами и машет рукой. Внезапно раздаются выстрелы, паника охватывает толпу, люди начинают разбегаться, а трансляция обрывается. По предварительным данным, за несколько секунд прозвучало около 20 выстрелов.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что нападавшие пока не установлены, равно как и мотивы преступления. Федеральное правительство уже предложило помощь штату Веракрус, где муниципальные выборы намечены на 1 июня.

Ранее в Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена. Пострадали как минимум 7 человек.