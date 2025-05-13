Кто представит Украину и США на переговорах в Стамбуле

Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин.
В Стамбуле 15 мая запланированы переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие, президент США Дональд Трамп объявил о направлении делегации во главе с госсекретарем Марко Рубио. Россия готовит делегацию, но ее состав официально не объявлен. Переговоры инициированы президентом РФ Владимиром Путиным, который предложил Стамбул как площадку для обсуждения без предварительных условий. Зеленский настаивает на 30-дневном прекращении огня как условии диалога. Что известно о делегациях — в материале URA.RU.
Делегация США: участники и их роли.
Соединенные Штаты направляют делегацию для наблюдения и возможного участия в переговорах. Делегация включает госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника по Украине Кита Келлога и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Рубио возглавит делегацию, а Келлог и Уиткофф будут присутствовать как наблюдатели, и допустил свое участие в случае присутствия Путина.
Марко Рубио.
Марко Рубио ранее уже учувствовал в обсуждениях урегулирования конфликта на УкраинеФото: Official State Department / Freddie Everett.
Марко Рубио, 54-летний госсекретарь США, назначенный в январе 2025 года, возглавит американскую делегацию в Стамбуле. Сенатор от Флориды с 2011 года, он известен жесткой позицией против России, Китая и Ирана. Рубио был членом сенатских комитетов по разведке и иностранным делам, а ранее занимал пост спикера Палаты представителей Флориды с 2006 по 2008 год. Он участвовал в президентских праймериз Республиканской партии в 2016 и 2020 годах, но уступил Трампу.
Он уже проводил телефонные переговоры с министрами иностранных дел Франции, Германии, Польши, Великобритании, Украины Андреем Сибигой и представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, обсуждая меры по прекращению огня и мирному урегулированию. Рубио также беседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив американо-украинские и европейско-украинские встречи, и оба условились поддерживать оперативную связь. Он участвовал в консультациях в Париже и Джидде, где обсуждал 30-дневное перемирие, статус Запорожской АЭС и территориальные вопросы, заявляя, что США могут сократить посредничество без прогресса. Его задачи включают обеспечение согласованности с союзниками, давление на Россию для достижения прекращения огня и обсуждение долгосрочных гарантий безопасности для Украины.
Кит Келлог.
Кит Келлог, 80-летний спецпосланник по Украине, будет наблюдателем с возможностью участия в технических обсуждениях. Вместе с советником Фредом Флейцем он разработал план урегулирования конфликта, предусматривающий предоставление Украине нового вооружения только при начале мирных переговоров с Москвой. Келлог считает, что Россия должна пойти на территориальные уступки, но не уточнил их характер. Он предложил разделение Украины по модели Берлина после Второй мировой войны и назвал это «непровокационным» для Москвы.
Келлог участвовал в переговорах в Лондоне и Париже, обсуждая размещение миротворческих сил E4, включающих Великобританию, Францию, Германию и Польшу, западнее Днепра. В интервью Fox News он заявил, что присутствие Трампа возможно, если Путин прибудет в Стамбул, и предупредил о потенциальных санкциях против Банка России и перевозчиков нефти, которые могут стать самыми жесткими в истории. Келлог в переговорах в Эр-Рияде не участвовал.
Стив Уиткофф.
Уиткофф начинал карьеру как адвокат по недвижимости, где среди его клиентов был Дональд ТрампФото: Official White House / Shealah Craighead.
Стив Уиткофф, 67-летний спецпосланник по Ближнему Востоку, также будет наблюдателем, координируя с турецкой стороной. Бизнесмен и застройщик, не имеющий дипломатического образования, Уиткофф был назначен в феврале 2025 года благодаря лояльности Трампу. Их отношения начались в 1980-х годах, когда Уиткофф работал в юридической фирме по недвижимости, представляя интересы Трампа, и позже поддерживал его политические кампании. Трамп высоко оценил переговорные навыки Уиткоффа, отметив, что тот «великолепный переговорщик», несмотря на отсутствие знаний о Ближнем Востоке.
Уиткофф участвовал в переговорах в Эр-Рияде, обсуждая поставки оружия Киеву и зерновую сделку. Он посетил посольство США в Москве, проведя там около часа. Уиткофф заявил, что освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, стало сигналом возможного сотрудничества между Путиным и Трампом. Он подчеркнул, что продолжение дружеских отношений между лидерами двух стран может способствовать развитию международных связей.
Американские СМИ сообщили, что в администрации Трампа недовольны, что Уиткофф участвует во встречах с Путиным в одиночку, без советников и экспертов, и иногда в нарушение дипломатических процедур прибегает к помощи российских переводчиков.
Что известно о делегации от России.
Россия готовится к переговорам в Стамбуле, ожидая прямого контакта с украинской стороной, как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что российская сторона надеется на содержательный диалог, а не на использование встречи в пиар-целях, которыми, по его словам, увлечены некоторые столицы. Рябков отметил, что на переговорах будут обсуждаться вопросы устойчивого урегулирования конфликта и текущая ситуация на территориях.
Песков заявил, что официальный состав российской делегации объявят, когда Путин сочтет это нужнымФото: Роман Наумов © URA.RU.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация будет находиться в Стамбуле 15 мая и ожидать украинскую сторону, согласно поручению Путина. Он уточнил, что имена представителей будут объявлены, как только президент сочтет это необходимым, и решение о точном времени начала переговоров также будет принято по указанию главы государства. Песков добавил, что переговоры начнутся с утра, но не раскрыл, будут ли в составе делегации дипломаты или военнослужащие, переадресовав этот вопрос к будущему объявлению. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что Россия направит делегацию, но детали состава и уровня представительства будут объявлены позднее.
Кто представит Украину.
Владимир Зеленский лично возглавит делегацию на переговорах в Стамбуле. Украинские СМИ, ссылаясь на посольство Украины в Турции, сообщили, что Зеленский уже вылетел в Анкару 13 мая для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего отправится в Стамбул.
Зеленский отметил, что готов к личной встрече с Путиным, подчеркнув, что другие форматы переговоров пока не рассматривались. Он уточнил, что не будет единственным представителем Украины, но акцентировал внимание на необходимости результативности встречи, заявив, что любые переговоры должны «заканчиваться результатом». Зеленский также указал, что Киев ориентируется на формат, публично предложенный Москвой и Вашингтоном, который предполагает прямой диалог с участием посредников. Официальный состав делегации пока не объявлен.
Кто участвовал в прошлых переговорах.
Эр-Рияд, 18 февраля 2025 года.
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Переговоры в Эр-Рияде между США и Россией длились 4,5 часа и стали первыми высокоуровневыми контактами с начала конфликта в 2022 году. Российскую делегацию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Украина не участвовала, что вызвало протесты Киева. Стороны договорились улучшать отношения после окончания конфликта и создать команды для переговоров по Украине, обсудив экономические возможности и восстановление дипломатических миссий. Лавров назвал встречу «полезной», а Рубио подчеркнул необходимость уступок от всех сторон.
Эр-Рияд, 23−24 марта 2025 года.
США провели отдельные переговоры с Украиной (23 марта) и Россией (24 марта). Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, в нее вошли министр иностранных дел Андрей Сибига и полковник Павло Палиса. Они обсуждали защиту энергетической инфраструктуры и параметры 30-дневного перемирия, но соглашение не было достигнуто из-за взаимных обвинений в атаках. Российскую делегацию возглавил Сергей Беседа, бывший глава пятого управления ФСБ, в сопровождении сенатора Григория Карасина. Переговоры с США, представленными Стивом Уиткоффом, фокусировались на прекращении огня в Черном море и возобновлении зерновой сделки.
Стамбул, 27 февраля 2025 года.
Встреча США и России в резиденции американского генконсула длилась шесть часов и была посвящена нормализации работы посольств. Конфликт на Украине не обсуждался. Американскую делегацию возглавляла зампомощника госсекретаря Соната Коултер, российскую — глава департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. Стороны договорились о финансировании дипмиссий и улучшении отношений, отметив конструктивный характер диалога.
Переговоры 2022 года.
Первый раунд: российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, координировавший позицию России, включавшую демилитаризацию Украины и нейтральный статус. Украина настаивала на полном выводе российских войск и прекращении боевых действий. Обсуждались гуманитарные вопросы, включая эвакуацию гражданских. Переговоры завершились без результатов. Стороны обменялись ультиматумами, не достигнув соглашений из-за расхождений по ключевым вопросам. Россия обвинила Украину в отсутствии готовности к компромиссам, Киев — в нереалистичности требований Москвы.
Второй раунд: Владимир Мединский продолжал координировать российскую делегацию. Основное внимание уделялось гуманитарным коридорам для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Россия настаивала на демилитаризации и признании своих территориальных претензий, Украина требовала прекращения огня и вывода войск. Политические вопросы, такие как нейтралитет Украины, остались без прогресса. Тогда стороны договорились о принципах создания гуманитарных коридоров, но их реализация столкнулась с трудностями из-за взаимных обвинений в нарушениях. По ключевым вопросам прогресса не было, Украина отметила отсутствие ожидаемых результатов.
Третий раунд: продолжалось обсуждение гуманитарных коридоров и их функционирования. Россия требовала нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО, Украина — немедленного прекращения огня и вывода войск. Политические и военные вопросы остались без продвижения. Переговоры завершились без значимых соглашений. Гуманитарные коридоры обсуждались, но взаимное недоверие и эскалация боев помешали прогрессу.
Стамбул, 29 марта 2022: стороны разработали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, предусматривавший нейтральный статус Киева, ограничения на иностранное военное присутствие и гарантии безопасности. Обсуждались гуманитарные вопросы, включая обмен пленными и эвакуацию гражданских. Россия предложила сократить военную активность в Киевской и Черниговской областях. Договоренности были сорваны под давлением Запада, в частности премьера Великобритании Бориса Джонсона, призвавшего Киев продолжать сопротивление. Россия выполнила обещание сократить активность в двух областях, но диалог прервался из-за отказа Украины подписать соглашение.