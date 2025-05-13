Кто представит Украину и США на переговорах в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация будет находиться в Стамбуле 15 мая и ожидать украинскую сторону, согласно поручению Путина. Он уточнил, что имена представителей будут объявлены, как только президент сочтет это необходимым, и решение о точном времени начала переговоров также будет принято по указанию главы государства. Песков добавил, что переговоры начнутся с утра, но не раскрыл, будут ли в составе делегации дипломаты или военнослужащие, переадресовав этот вопрос к будущему объявлению. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что Россия направит делегацию, но детали состава и уровня представительства будут объявлены позднее.