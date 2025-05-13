Макрон раскрыл, почему Франция не может дать больше оружия Украине

«Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство», — сказал Макрон, отвечая на критику по поводу недостаточной поддержки Украины со стороны Франции.