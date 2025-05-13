Макрон заявил, что Франция не может лишить свою армию оружия.
Франция исчерпала свои возможности по поставкам вооружений Украине и не может передавать больше оружия, чтобы не ослабить собственную армию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
«Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство», — сказал Макрон, отвечая на критику по поводу недостаточной поддержки Украины со стороны Франции.
Во время интервью президент также подчеркнул, что Франция поставила Украине современные гаубицы Caesar, которые доказали свою эффективность на поле боя. По его словам, Париж передал Киеву даже те гаубицы, которые изначально предназначались для других партнеров, в частности, для Дании. Макрон отметил, что страна максимально увеличила объем военной помощи, но дальнейшие поставки невозможны без ущерба для собственных вооруженных сил.
Политик Флориан Филиппо заявил, что с самого начала спецоперации на Украине Макрон планировал перебросить французских военнослужащих на украинскую территорию. По мнению Филиппо, идея ввода иностранных войск на Украину представляет собой «авантюрный замысел сторонников европейской интеграции», которые, как он отметил, лишь способствовали эскалации конфликта с первых дней, передает «Царьград».