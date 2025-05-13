Макрон допустил новые санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения новых санкций против России со стороны Европейского союза и США. По его словам, ограничительные меры могут быть приняты уже в ближайшие дни и затронут, в том числе, финансовые сервисы и сферу углеводородов. Об этом глава французского государства рассказал в интервью телеканалу TF1.