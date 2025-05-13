Макрон допустил новые санкции против России

Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения новых санкций против России со стороны Европейского союза и США. По его словам, ограничительные меры могут быть приняты уже в ближайшие дни и затронут, в том числе, финансовые сервисы и сферу углеводородов. Об этом глава французского государства рассказал в интервью телеканалу TF1.
«Да», — ответил Макрон на вопрос журналиста о готовности Запада принять новые санкции в случае несоблюдения прекращения огня. Он также подчеркнул: «ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против РФ в ближайшие дни, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов».
По словам французского лидера, обсуждение новых мер находится на завершающем этапе, и европейские страны тесно взаимодействуют с американскими партнерами для выработки единой позиции. Макрон отметил, что целью новых санкций является усиление давления на Россию с целью добиться выполнения условий прекращения огня и стабилизации ситуации в регионе.
Если на Украине не удастся достичь перемирия, Европейская комиссия рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России, сообщили представители ЕК во время брифинга, прошедшего в Брюсселе. По словам руководителя пресс-службы Еврокомиссии Паулы Пиньо, в настоящее время обсуждаются новые меры ограничительного характера на случай отсутствия прогресса в урегулировании конфликта.
Пиньо отметила, что Еврокомиссия анализирует все возможные варианты введения санкций, включая ситуации, при которых отдельные государства-члены могут отказаться от поддержки их продления в июне. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о намерении Еврокомиссии утвердить 17-й пакет ограничительных мер в отношении России до 20 мая, передает RT.