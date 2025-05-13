Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным

«Да, конечно, я это сделаю в прозрачной манере, в координации с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и европейскими партнерами. Диалог с ним (Путиным — прим. URA.RU) необходим», — заявил Макрон, отвечая на вопрос журналиста о возможности переговоров с российским лидером в случае наступления перемирия.