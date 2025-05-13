Сын чемпиона мира по боксу Бахтина врезался в ТЦ в Балашихе и попал в реанимацию

Сын чемпиона мира по боксу Александра Бахтина попал в аварию с подругой в подмосковной Балашихе — парень и девушка получили серьезные травмы и находятся в реанимации. Об этом во вторник, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».