Сын чемпиона мира по боксу Бахтина врезался в ТЦ в Балашихе и попал в реанимацию

Сын чемпиона мира по боксу Александра Бахтина попал в аварию с подругой в подмосковной Балашихе — парень и девушка получили серьезные травмы и находятся в реанимации. Об этом во вторник, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
По информации канала, 19-летний Захар Бахтин потерял управление, наехал на бордюр и врезался в торговый центр. На пассажирском сиденье в момент аварии находилась 20-летняя Софья. После ДТП девушку доставили в тяжелом состоянии в больницу.
Бахтин-старший рассказал, что его сын также находится в реанимации с различными травмами. В отношении Захара возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью» — парню грозит до двух лет лишения свободы, передает Telegram-канал.
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