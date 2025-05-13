Макрон заявил, что Киев осознает невозможность возвращения утраченных территорий.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинские власти осознают невозможность вернуть все территории, утраченные с 2014 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TF1, подчеркнув необходимость скорейшего завершения военного конфликта на Украине и обеспечения Киеву выгодных условий для переговоров.
«Мы должны помочь Украине защитить себя, но мы не хотим развязывать Третью мировую войну», — отметил Эммануэль Макрон. Французский лидер также добавил: «Даже у украинцев хватает проницательности сказать, что у них нет возможности вернуть все, что было захвачено с 2014 года».
По словам Макрона, Запад продолжит оказывать поддержку Украине, однако главной задачей остается предотвращение масштабной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что дипломатическое решение должно быть приоритетом, а судьба спорных территорий будет обсуждаться на будущих переговорах между Киевом и Москвой.
В конце апреля президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что для достижения мирного соглашения с Российской Федерацией Украине, возможно, потребуется согласиться на определенные территориальные уступки. Он также отметил, что признание Крыма частью России рассматривается Соединенными Штатами как один из элементов потенциального плана урегулирования конфликта, напоминает телеканал 360.