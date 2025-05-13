Макрон: Украина понимает, что не сможет вернуть все территории

«Мы должны помочь Украине защитить себя, но мы не хотим развязывать Третью мировую войну», — отметил Эммануэль Макрон. Французский лидер также добавил: «Даже у украинцев хватает проницательности сказать, что у них нет возможности вернуть все, что было захвачено с 2014 года».