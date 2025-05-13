Задержан глава администрации Новочеркасска Лысенко

Ранее сообщалось, что министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров был задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела, связанного с нарушениями при проведении государственных закупок. Информацию об этом предоставили представители правоохранительных органов. Уголовное дело касается предполагаемых нарушений при осуществлении закупок на общую сумму 95 миллионов рублей. Прокуратура осуществляет надзор за ходом следствия и контролирует соблюдение законности всех процессуальных процедур. По данным следствия, преступная группа действовала с мая 2023 года по январь 2024 года.