Мерц заявил о неприемлемости дальнейших компромиссов по Украине

«Это также показывает серьезность намерений [Зеленского] и в то же время готовность к компромиссу, что он готов сделать все, чтобы воспользоваться возможностью сейчас для прекращения огня и последующих мирных переговоров по Украине», — заявил канцлер Германии. Мерц подчеркнул, что дальнейшие уступки и компромиссы со стороны Украины он считает «неприемлемыми». По словам Мерца, согласие президента Украины Владимира Зеленского на участие в переговорах в Стамбуле является значимым шагом навстречу и демонстрирует готовность к поиску компромисса.