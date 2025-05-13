Мерц заявил о неприемлемости дальнейших компромиссов по Украине

Мерц прокомментировал предстоящие переговоры по Украине в Стамбуле.
Дальнейшее урегулирование конфликта на Украине, в частности проведение переговоров в Стамбуле, теперь зависит от позиции России, так как украинская сторона уже выразила согласие на встречу. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает агентство DPA. По его мнению, дальнейшие компромиссы «неприемлемы».
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«Это также показывает серьезность намерений [Зеленского] и в то же время готовность к компромиссу, что он готов сделать все, чтобы воспользоваться возможностью сейчас для прекращения огня и последующих мирных переговоров по Украине», — заявил канцлер Германии. Мерц подчеркнул, что дальнейшие уступки и компромиссы со стороны Украины он считает «неприемлемыми». По словам Мерца, согласие президента Украины Владимира Зеленского на участие в переговорах в Стамбуле является значимым шагом навстречу и демонстрирует готовность к поиску компромисса.
На пресс-конференции также отмечалось, что Германия и Греция поддерживают усилия по скорейшему установлению перемирия и продвижению переговорного процесса. Канцлер Мерц выразил надежду, что Москва положительно отреагирует на инициативу Киева и примет участие в обсуждении условий урегулирования конфликта.
В Стамбуле на 15 мая намечены переговоры, посвященные поиску путей урегулирования конфликта на территории Украины. Участие в предстоящей встрече подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Соединенные Штаты Америки направят на переговоры делегацию во главе с государственным секретарем Марко Рубио, о чем объявил президент США Дональд Трамп. Российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле, пишет RT.