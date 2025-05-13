Al Masirah: хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Представители хуситского движения в Йемене объявили о планах ввести тотальную воздушную блокаду Израиля, нанеся удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Кроме того, хуситы обратились к авиаперевозчикам с призывом приостановить выполнение рейсов в израильские аэропорты по соображениям безопасности. Данные меры, как подчеркивается, являются ответом на расширение военной операции Израиля в секторе Газа, напоминает RT.