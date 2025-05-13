Al Masirah: хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Хуситы заявили о намерении установить полную воздушную блокаду Израиля.
Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, из-за чего все рейсы были временно приостановлены. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, ссылаясь на израильские СМИ.
В сообщении отмечается: «Авиасообщения в аэропорту Бен-Гурион приостановлены в результате запуска ракеты из Йемена». Представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала подтвердил, что ракетные войска группировки провели военную операцию, направленную на аэропорт Бен-Гурион, который находится в районе Яффа. По его словам, для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета.
Дополнительно источник уточнил, что операция стала ответом на действия Израиля в секторе Газа, а также подчеркнул способность хуситов наносить удары по стратегическим объектам в регионе. Официальных комментариев от израильских властей по поводу последствий удара и пострадавших на момент публикации не поступало.
Представители хуситского движения в Йемене объявили о планах ввести тотальную воздушную блокаду Израиля, нанеся удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Кроме того, хуситы обратились к авиаперевозчикам с призывом приостановить выполнение рейсов в израильские аэропорты по соображениям безопасности. Данные меры, как подчеркивается, являются ответом на расширение военной операции Израиля в секторе Газа, напоминает RT.