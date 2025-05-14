Волгоградский экс-глава муниципалитета получил 6 лет тюрьмы за взятку

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, бывший глава признан виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере за незаконные действия» и ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», а директор муниципального предприятия — по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».
Суд установил, что 5 апреля 2024 года экс-глава Еланского городского поселения получил от директора МКУ оставшуюся часть взятки в 20 тыс. рублей за незаконное использование муниципальной техники и рабочей силы для перевозки песка для местного предпринимателя.
После того как купюры оказались в распоряжении бывшего чиновника, его задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.
Отмечается, что экс-глава муниципалитета отрицает свою вину в инкриминируемых ему деяниях, в то время как директор муниципального учреждения признал свою вину в полном объеме.
Бывший глава Еланского городского поселения приговорен к 6 годам лишения свободы, штрафу 1 млн рублей и запрету занимать должности в органах местного самоуправления на 4,5 года.
Директор муниципального предприятия получил 3,5 года лишения свободы условно и штраф 500 тыс. рублей. Ему также запретили занимать должности в муниципальных организациях на 3 года.
Отмечается, что бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован.