Макрон заявил, что у Европы нет прав для конфискации активов РФ

Макрон отверг идею конфискации замороженных активов РФ для помощи Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности конфискации замороженных в Европе российских активов из-за отсутствия соответствующих юридических рамок. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала TF1, подчеркнув важность предотвращения возврата этих средств России в случае ослабления санкционного режима Запада.
«Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», — ответил Макрон на вопрос журналиста о возможности конфискации российских активов. Президент Франции также напомнил, что европейские страны уже используют доходы от замороженных российских средств для поддержки Украины в конфликте с Россией. Макрон отметил, что основная задача — обеспечить сохранность замороженных активов и не допустить их возврата России, если санкционное единство Запада будет нарушено. По его словам, после урегулирования конфликта эти активы должны быть направлены на восстановление Украины.
После начала специальной военной операции Евросоюз, США, Канада и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Основная часть этих средств находится в Европе, включая порядка 210 миллиардов долларов на счетах международной площадки Euroclear в Бельгии. В Соединенных Штатах размещено около 5−6 миллиардов долларов замороженных активов, напоминает «Царьград». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия примет жесткие меры в случае передачи доходов от замороженных российских активов Украине.