Макрон заявил, что у Европы нет прав для конфискации активов РФ

«Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», — ответил Макрон на вопрос журналиста о возможности конфискации российских активов. Президент Франции также напомнил, что европейские страны уже используют доходы от замороженных российских средств для поддержки Украины в конфликте с Россией. Макрон отметил, что основная задача — обеспечить сохранность замороженных активов и не допустить их возврата России, если санкционное единство Запада будет нарушено. По его словам, после урегулирования конфликта эти активы должны быть направлены на восстановление Украины.