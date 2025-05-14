Главу администрации Новочеркасска заподозрили в получении взятки на сумму 8 млн руб

В Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.
По версии следствия, в 2024 году глава администрации получил взятку в виде земельного участка и услуги по строительству дома. Посредником мог выступать его подчиненный — сотрудник администрации. Общая сумма «вознаграждения», по оценке правоохранителей, составила более 8 млн рублей. Взятка предназначалась за организацию возведения школы на участке, застраиваемом предпринимателем, и включение объекта в программу комплексного развития территорий.
В отношении Юрия Лысенко возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Еще одно дело возбудили в отношении его подчиненного — по части 4 статьи 291.1 «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».
— По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, — рассказали в ведомстве.