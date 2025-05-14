Главу администрации Новочеркасска заподозрили в получении взятки на сумму 8 млн руб

По версии следствия, в 2024 году глава администрации получил взятку в виде земельного участка и услуги по строительству дома. Посредником мог выступать его подчиненный — сотрудник администрации. Общая сумма «вознаграждения», по оценке правоохранителей, составила более 8 млн рублей. Взятка предназначалась за организацию возведения школы на участке, застраиваемом предпринимателем, и включение объекта в программу комплексного развития территорий.