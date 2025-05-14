Правоохранительные органы задержали главу Новочеркасска

Правоохранители задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко, сообщает пресс-центр правительства Ростовской области.
«Правоохранительными органами задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что он подозревается в получении свыше восьми миллионов рублей. В пресс-службе СК РФ заявили представителям средств массовой информации, что речь идёт о взятке «в виде земельного участка и оказания услуг по строительству на нём жилого дома» на сумму более восьми миллионов рублей.
«Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области», — сказано в сообщении СК.
Юрий Лысенко занимает пост главы города Новочеркасска с декабря 2020 года.
Ранее сообщалось, что бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обвинили в получении ещё двух взяток.