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Правоохранительные органы задержали главу Новочеркасска

Юрий Лысенко подозревается в получении взятки.

Правоохранители задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко, сообщает пресс-центр правительства Ростовской области.

«Правоохранительными органами задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что он подозревается в получении свыше восьми миллионов рублей. В пресс-службе СК РФ заявили представителям средств массовой информации, что речь идёт о взятке «в виде земельного участка и оказания услуг по строительству на нём жилого дома» на сумму более восьми миллионов рублей.

«Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области», — сказано в сообщении СК.

Юрий Лысенко занимает пост главы города Новочеркасска с декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обвинили в получении ещё двух взяток.