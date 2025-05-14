Guardian: британец провел 38 лет в тюрьме из-за ошибки суда

«Обвинительный приговор мужчины, который провел в тюрьме 38 лет, был аннулирован в апелляционном суде, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в британской истории», — говорится в публикации Guardian. В материале уточняется, что Салливан был осужден в 1987 году за убийство молодой девушки на северо-западе Англии и все годы отрицал свою вину. Его адвокаты дважды пытались добиться пересмотра дела, однако безрезультатно.