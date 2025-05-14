Guardian: британец провел 38 лет в тюрьме из-за ошибки суда

Салливан вскоре будет освобожден из тюрьмы.
Апелляционный суд Великобритании снял обвинения в убийстве с 68-летнего Питера Салливана, который по ошибке провел в заключении 38 лет. Это признано самой продолжительной судебной ошибкой в истории страны, сообщает газета Guardian со ссылкой на материалы судебного разбирательства.
«Обвинительный приговор мужчины, который провел в тюрьме 38 лет, был аннулирован в апелляционном суде, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в британской истории», — говорится в публикации Guardian. В материале уточняется, что Салливан был осужден в 1987 году за убийство молодой девушки на северо-западе Англии и все годы отрицал свою вину. Его адвокаты дважды пытались добиться пересмотра дела, однако безрезультатно.
Позднее Комиссия по пересмотру уголовных дел (CCRC) инициировала проведение новых экспертиз. По данным издания, анализ ДНК показал, что биологические следы Салливана отсутствуют среди вещественных доказательств с места преступления, а найденные образцы принадлежат неизвестному мужчине. После этого апелляционный суд отменил обвинительный приговор, и Салливан вскоре будет освобожден из тюрьмы, передает телеканал ITV.
Ранее американский суд принял решение аннулировать приговор в отношении 71-летнего мужчины, который провел почти полвека в заключении по обвинению в убийстве. По прошествии столь длительного времени судебная инстанция пришла к выводу, что осужденный не был причастен к инкриминируемому ему преступлению. При этом адвокатам защиты так и не была предоставлена основная улика по делу.
В настоящее время мужчина имеет право обратиться с требованием о выплате компенсации в размере 175 тысяч долларов. Согласно информации первоисточника, это первый зарегистрированный случай в истории США, когда судебное решение было отменено после столь продолжительного срока пребывания осужденного в тюрьме, напоминает «Царьград».