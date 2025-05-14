В США оценили вероятность прямого конфликта с Россией

Ранее эксперты допускали, что в случае отказа США от мирного урегулирования конфликта Евросоюз может рассмотреть возможность ввода своих войск на Украину, что повысит риск столкновения с российской армией. К западу от Днепра планируют расположиться силы Великобритании, Франции, Германии и Польши, пишет «Национальная служба новостей». При этом Россия все еще надеется на прямой контакт с Украиной, отмечает RT.