Умер самый бедный в мире экс-президент Уругвая Хосе Мухика

Хосе Мухика занимал пост президента Уругвая с 2010 по 2015 год. За годы своего правления он приобрел репутацию одного из самых скромных и принципиальных лидеров современности. Мухика был известен своей аскетичной жизнью, отказом от президентской резиденции и значительной частью заработной платы, которую он жертвовал на благотворительность. После завершения президентского срока Мухика продолжал заниматься общественной деятельностью и оставался заметной фигурой в уругвайской политике.