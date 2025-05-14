Умер самый бедный в мире экс-президент Уругвая Хосе Мухика

Хосе Мухика умер на 90-м году жизни.
Бывший президент Уругвая Хосе Мухика скончался 13 мая 2025 года. О его смерти сообщил действующий лидер страны Яманду Орси, опубликовав соответствующее сообщение в своей официальной учетной записи в социальной сети X.
«С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер», — написал Яманду Орси в соцсети X. Политик выразил соболезнования родным и близким бывшего главы государства, а также подчеркнул его значительный вклад в развитие страны.
Хосе Мухика занимал пост президента Уругвая с 2010 по 2015 год. За годы своего правления он приобрел репутацию одного из самых скромных и принципиальных лидеров современности. Мухика был известен своей аскетичной жизнью, отказом от президентской резиденции и значительной частью заработной платы, которую он жертвовал на благотворительность. После завершения президентского срока Мухика продолжал заниматься общественной деятельностью и оставался заметной фигурой в уругвайской политике.
Соединенном Королевстве в доме престарелых скончался Джон Альфред Тиннисвуд, считавшийся старейшим мужчиной на планете. В августе 2024 года ему исполнилось 112 лет, сообщает издание Mirror. Он умер в доме престарелых в Великобритании. В августе 2024 года ему исполнилось 112 лет, напоминает MK.RU.
Титул самого старого мужчины Джон Альфред Тиннисвуд официально получил в апреле этого года, после смерти Хуана Висенте Переса Моры, которому было 114 лет. Новый рекордсмен был вписан в Книгу рекордов Гиннесса. Отмечается, что он умер в кругу семьи.