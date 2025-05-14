Провел в тюрьме 38 лет из-за убийства, которое не совершал: судебная ошибка вскрылась случайно

Британский апелляционный суд снял ошибочные обвинения с 68-летнего Питера Салливана, который провел 38 лет в заключении по ложному обвинению в убийстве. Этот случай признан самым продолжительным судебным заблуждением в истории Великобритании. Об этом пишет газета The Guardian.
Салливан был оправдан благодаря счастливому случаю и современной генетической экспертизе: повторный анализ доказательств, проведенный Комиссией по пересмотру уголовных дел, не выявил следов его ДНК на вещественных доказательствах. Как отметили в прокуратуре, применение таких методов в 1980-х годах могло бы предотвратить судебную ошибку.
В 1987 году Салливан был признан виновным в убийстве молодой работницы цветочного магазина в городке Бебингтон. Несмотря на категорические заявления о невиновности, две попытки апелляции, предпринятые защитой, не увенчались успехом.
Ранее KP.RU писал, что отсидевшему по ошибке в тюрьме 39 лет американцу Крейгу Коули выплатят $21 млн.