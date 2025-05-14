Провел в тюрьме 38 лет из-за убийства, которое не совершал: судебная ошибка вскрылась случайно

Салливан был оправдан благодаря счастливому случаю и современной генетической экспертизе: повторный анализ доказательств, проведенный Комиссией по пересмотру уголовных дел, не выявил следов его ДНК на вещественных доказательствах. Как отметили в прокуратуре, применение таких методов в 1980-х годах могло бы предотвратить судебную ошибку.