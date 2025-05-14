За время трехдневного прекращения огня между Украиной и Россией в РФ от ударов Киева скончались 6 мирных жителей, еще 23 получили травмы. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Кроме того, Мирошник отметил, что большинство атак произошло в Курской области — там украинская армия применила тяжелое вооружение.