В результате обстрела Токмака в Запорожской области поврежден жилой дом. Об этом сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.
— В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом, — сказал глава Токмака.
Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется, передает ТАСС.
12 мая Вооруженные силы Украины также попытались атаковать одно из крупнейших химических предприятий на юге России в Ростовской области — комбинат «Каменский» — беспилотником «Лютый». В результате случившегося пострадавших и нарушений нет.
За время трехдневного прекращения огня между Украиной и Россией в РФ от ударов Киева скончались 6 мирных жителей, еще 23 получили травмы. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Кроме того, Мирошник отметил, что большинство атак произошло в Курской области — там украинская армия применила тяжелое вооружение.