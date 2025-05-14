Reuters: новые санкции ЕС против России невозможны без США

Ранее Еврокомиссия заявила о рассмотрении новых санкционных мер против России на фоне отсутствия перемирия на Украине. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что 17-й пакет санкций против России планируется утвердить к 20 мая. Он будет направлен в первую очередь против так называемого «теневого» флота российских нефтяных танкеров.