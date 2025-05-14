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Российский хоккеист НХЛ Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае

Российский хоккеист Матвей Мичков, выступающий за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае. Серьезно пострадал арендованный им кабриолет BMW 430, и теперь с игрока требуют компенсацию в размере 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Shot.

Российский хоккеист Матвей Мичков, выступающий за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае. Серьезно пострадал арендованный им кабриолет BMW 430, и теперь с игрока требуют компенсацию в размере 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Shot.

По словам Мичкова, за рулем в момент аварии находился его друг, однако автомобиль был оформлен на самого хоккеиста. Арендодатель требует от него возмещения ущерба, а также удерживает паспорта Мичкова и его приятеля. По информации адвоката игрока, владелец компании угрожал спортсмену, требуя крупную сумму за молчание.

Юрист утверждает, что Мичков в момент ДТП был трезв и сидел на пассажирском месте, а действия владельца прокатной фирмы незаконны. Материалы дела переданы в прокуратуру Дубая.

Мичков стал игроком «Филадельфии» летом прошлого года, перейдя из питерского СКА. Он завершил сезон как лучший снайпер среди новичков и возглавил список снайперов своего клуба, передает Telegram-канал.

Сын чемпиона мира по боксу Александра Бахтина попал в аварию с подругой в подмосковной Балашихе — парень и девушка получили серьезные травмы и находятся в реанимации.