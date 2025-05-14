Российский хоккеист НХЛ Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае

По словам Мичкова, за рулем в момент аварии находился его друг, однако автомобиль был оформлен на самого хоккеиста. Арендодатель требует от него возмещения ущерба, а также удерживает паспорта Мичкова и его приятеля. По информации адвоката игрока, владелец компании угрожал спортсмену, требуя крупную сумму за молчание.