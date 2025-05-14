Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Токмаке из-за обстрелов ВСУ поврежден жилой дом

В результате обстрела в городе Токмак Запорожской области был поврежден жилой дом. Об этом глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

Жилой дом поврежден в Токмаке из-за обстрелов ВСУ.

В результате обстрела в городе Токмак Запорожской области был поврежден жилой дом. Об этом глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

«В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — рассказал Калмыков, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ходе очередного обстрела территории муниципалитета.

Сейчас уточняются данные о пострадавших и масштабах разрушений. Местные власти продолжают оценку ущерба, а на месте работают оперативные службы.