В Токмаке из-за обстрелов ВСУ поврежден жилой дом

Жилой дом поврежден в Токмаке из-за обстрелов ВСУ.
В результате обстрела в городе Токмак Запорожской области был поврежден жилой дом. Об этом глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.
«В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — рассказал Калмыков, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ходе очередного обстрела территории муниципалитета.
Сейчас уточняются данные о пострадавших и масштабах разрушений. Местные власти продолжают оценку ущерба, а на месте работают оперативные службы.