Ракетная опасность объявлена на территории Крыма

На территории Крыма объявлена ракетная тревога. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.
— Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны! — говорится в сообщении.
10 мая в Курской области также была объявлена ракетная опасность. Гражданам рекомендовали укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые.
7 мая в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.
7 мая беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал частный дом депутата районного совета Ивана Литвиненко в селе Тарасовка Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо добавил, что ВСУ также нанесли удары по Новой Каховке, Алешке, Горностаевке и по ряду других населенных пунктов.
С 6 по 7 мая над Брянской областью уничтожили более 140 воздушных целей, среди которых оказалась одна крылатая ракета.