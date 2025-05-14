Звезда НХЛ Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае, с него потребовали $100 тысяч

Российский хоккеист Матвей Мичков, выступающий сейчас в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Филадельфии Флайерз», попал в ДТП в Дубае на арендованном автомобиле, сообщил его адвокат, заявление которого приводит телеканал «Матч ТВ».
По словам юриста, 21-летний спортсмен ехал в кабриолете BMW 430 вместе с другом, который находился за рулём. При этом по документам прокат был оформлен на Мичкова.
Адвокат Мичкова рассказал, что владелец компании, предоставивший автомобиль, теперь удерживает паспорта обоих мужчин. Кроме того, хозяин организации пытался шантажировать хоккеиста и требовал выплатить $100 тыс. «за молчание».
Юрист отметил, что Мичков находился на пассажирском сиденье и был трезв. Он также назвал действия владельца автомобильной компании незаконными. Делом о ДТП занимается прокуратура Дубая.
Напомним, в январе появилась информация, что главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в аварию по дороге на матч. ДТП произошло в Омске. Тренер, а также переводчица и водитель не пострадали.