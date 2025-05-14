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Мигрантов, избивших молодых людей во Владивостоке, отправляют под суд

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), учинённом двумя иностранцами на площади Луговой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Вечером 25 января 2025 года мигранты 1988 и 1996 годов рождения вступили в конфликт с двумя молодыми людьми на остановке возле ТРЦ «Луговая», угрожая им ножом и избив. Повод для конфликта прокуратура указывает как «малозначительный», в социальных сетях со слов очевидцев и вмешавшихся в потасовку дружинников было сказано, что конфликт якобы произошёл из-за девушки — мигранты приставали к ней, а молодые люди за неё вступились.

Хулиганов оперативно задержали и заключили под стражу, где они пребывают до сих пор. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу, иностранцам грозит до семи лет лишения свободы.

Легальность пребывания иностранцев на территории России не уточняется.

Напоминаем, что срок окончания «миграционной амнистии» в стране продлён с 30 апреля до 10 сентября текущего года. Иностранцы, находящиеся в России без законных оснований, могут успеть легализоваться, обратившись в подразделения миграции для оформления патентов на осуществление трудовой деятельности и других документов. С 11 сентября 2025 года мигрантов и лиц без гражданства, не успевших или не пожелавших урегулировать своё правовое положение, будут вносить в реестр контролируемых лиц, а пребывание в этом «чёрном списке» лишает человека многих прав (на бесплатное образование детей, заключение брака, осуществление многих банковских операций, управление транспортными средствами и др.).

Во Владивостоке продолжает работать дополнительное «открытое окно» в миграционном центре на улице Стрелковой. Его перевели в ежедневный режим работы. Такую меру предприняли «для предотвращения излишней скученности иностранных граждан» в районе учреждения. В социальных сетях было много сигналов от местных жителей, что толпы мигрантов, стремящихся воспользоваться амнистией и осаждающих центр, создают проблемы и для дорожного движения, в том числе за счёт стихийной парковки, и для пешеходов, которым приходится пробираться через эту толпу нервничающих и поэтому не слишком приветливых иностранцев. УМВД Приморского края докладывает, что дополнительное окно позволило «снять возникшую напряженность».