Мигрантов, избивших молодых людей во Владивостоке, отправляют под суд

Напоминаем, что срок окончания «миграционной амнистии» в стране продлён с 30 апреля до 10 сентября текущего года. Иностранцы, находящиеся в России без законных оснований, могут успеть легализоваться, обратившись в подразделения миграции для оформления патентов на осуществление трудовой деятельности и других документов. С 11 сентября 2025 года мигрантов и лиц без гражданства, не успевших или не пожелавших урегулировать своё правовое положение, будут вносить в реестр контролируемых лиц, а пребывание в этом «чёрном списке» лишает человека многих прав (на бесплатное образование детей, заключение брака, осуществление многих банковских операций, управление транспортными средствами и др.).