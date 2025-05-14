Трехкратный обладатель «Оскара» Бентон скончался в Нью-Йорке

Роберт Бентон приобрел известность благодаря работе над такими лентами, как «Это птица, это самолет, это Супермен!», «Супермен», «Бонни и Клайд» и «Крамер против Крамера». За свою карьеру Бентон семь раз номинировался на премию «Оскар» и трижды становился лауреатом, в том числе в 1980 году за фильм «Крамер против Крамера» в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». Эта же картина принесла ему награду «Золотой глобус».