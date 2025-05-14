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Стала известна сумма задолженности осужденного экс-банкира Пугачева

Заочно осужденный экс-владелец Международного промышленного банка Сергей Пугачев задолжал около 79 млрд рублей.

Источник: Reuters

Об этом со ссылкой на судебных приставов сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, с 2016 по 2025 год судебные приставы возбудили на Пугачева несколько исполнительных производств из-за задолженности по кредитным платежам. Общая сумма долга составляет почти 79 млрд рублей, из которых 73,6 млрд рублей — основной долг и 5,2 млрд — исполнительский сбор. Последнее исполнительное производство на Пугачева на сумму свыше 3,5 млн рублей было заведено в начале апреля этого года.

В 2023 и 2024 годах приставы не смогли взыскать с экс-банкира долг в 6,2 млн рублей по кредитам из-за того, что не смогли найти у него имущества, на которое могло быть обращено взыскание.

13 мая Тверской суд Москвы приговорил Пугачева к 14 годам лишения свободы — его признали виновным в хищении более 28 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями.