Стала известна сумма задолженности осужденного экс-банкира Пугачева

По имеющейся информации, с 2016 по 2025 год судебные приставы возбудили на Пугачева несколько исполнительных производств из-за задолженности по кредитным платежам. Общая сумма долга составляет почти 79 млрд рублей, из которых 73,6 млрд рублей — основной долг и 5,2 млрд — исполнительский сбор. Последнее исполнительное производство на Пугачева на сумму свыше 3,5 млн рублей было заведено в начале апреля этого года.