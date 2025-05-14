Уголовное дело об осквернении мемориала возбуждено в Хабаровском крае

В прошедшие выходные на проспекте Ленина неизвестные нанесли краской рекламу наркотиков на стелу «Комсомольск-на-Амуре — город Трудовой доблести». Также пока непойманные вандалы исписали дома в окрестностях. Стелу от краски комсомольчане уже очистили.