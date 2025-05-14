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Уголовное дело об осквернении мемориала возбуждено в Хабаровском крае

На стелу нанесли рекламу наркотиков.

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело об осквернении мемориала, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В прошедшие выходные на проспекте Ленина неизвестные нанесли краской рекламу наркотиков на стелу «Комсомольск-на-Амуре — город Трудовой доблести». Также пока непойманные вандалы исписали дома в окрестностях. Стелу от краски комсомольчане уже очистили.

Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по результатам проверки сообщения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм), сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, за осквернение памятников, которые увековечивают память погибших при защите Отечества, в России введена уголовная ответственность.