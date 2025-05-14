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Житель Хабаровска украл сгоревший автомобиль и сдал его на металлолом

Хозяйка оценила ущерб в 230 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Хабаровска обратилась местная жительница из Индустриального района. Женщина рассказала, что у нее пропала машина, которая сгорела и несколько месяцев стояла возле гаража. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Когда хозяйка приехала в гараж, она увидела, что ее автомобиль пропал. Ущерб она оценила в 230 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 37-летний мужчина из Центрального района. Он нигде не работает, а в 2022 году уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

«Мужчина вызвал эвакуатор, увез автомобиль и сдал его в пункт приема вторсырья за 11 тысяч рублей. Деньги потратил на себя», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Полицейские нашли украденную машину и вернули ее владелице. В отношении мужчины открыто уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.