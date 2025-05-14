Появилось видео задержания главы новосибирского Минпромторга Гончарова

Главу Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Как полагают правоохранители, с мая 2023 по январь 2024 года он уменьшил количество товаров, которые должны были поставить по государственному контракту, незаконно оплатив коммерческой организации 95 млн рублей. Поэтому вместе с ним силовики поймали и руководителей общества с ограниченной ответственностью. Кадрами с момента задержания поделились в региональном УФСБ России.