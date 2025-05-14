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Появилось видео задержания главы новосибирского Минпромторга Гончарова

На чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Источник: ГУ МВД

Главу Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Как полагают правоохранители, с мая 2023 по январь 2024 года он уменьшил количество товаров, которые должны были поставить по государственному контракту, незаконно оплатив коммерческой организации 95 млн рублей. Поэтому вместе с ним силовики поймали и руководителей общества с ограниченной ответственностью. Кадрами с момента задержания поделились в региональном УФСБ России.

Напомним, что руководители коммерческой организации тоже проходят по данному уголовному делу, но только их подозревают в мошенничестве.

— Уголовное дело возбуждено по результатам материалов прокурорской проверки, направленных в следственные органы, и результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области, — ранее сообщали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ход и результаты расследования контролирует надзорное ведомство.