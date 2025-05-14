Автомобиль врезался в дерево и перевернулся в Хабаровске

14 мая в Хабаровске на переулке Палубном произошло ДТП. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в 9:00 на переулке Палубном водитель автомобиля Mazda Demio потерял контроль над управлением. Машину занесло, и она столкнулась с деревом, после чего перевернулась. ДТП произошло в районе дома № 31.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники полиции. Причины происшествия уточняются. Будут проверены все обстоятельства аварии.