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Автомобиль врезался в дерево и перевернулся в Хабаровске

ДТП произошло 14 мая.

Источник: Комсомольская правда

14 мая в Хабаровске на переулке Палубном произошло ДТП. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в 9:00 на переулке Палубном водитель автомобиля Mazda Demio потерял контроль над управлением. Машину занесло, и она столкнулась с деревом, после чего перевернулась. ДТП произошло в районе дома № 31.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники полиции. Причины происшествия уточняются. Будут проверены все обстоятельства аварии.