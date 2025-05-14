Автомобиль врезался в дерево и перевернулся в Хабаровске

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в 9:00 на переулке Палубном водитель автомобиля Mazda Demio потерял контроль над управлением. Машину занесло, и она столкнулась с деревом, после чего перевернулась. ДТП произошло в районе дома № 31.