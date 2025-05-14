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Студент из Энгельса обманул пенсионерку на полмиллиона

В Саратове поймали студента-пособника мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Саратове полиция раскрыла очередной случай мошенничества с участием курьера. 18-летний студент из Энгельса помог аферистам похитить у 80-летней жительницы Ленинского района 371 тысячу рублей и 1,6 тысячи долларов. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление МВД.

— Как уточнили в полиции, 80-летней жительнице Ленинского района поступил звонок от неизвестного, который представился «инспектором по контролю зарубежных банков». Он убедил пенсионерку, что ее сбережения нужно задекларировать, — пишут журналисты телеканала.

Для этого он направил к пенсионерке своего пособника — молодого студента, который лично забрал деньги. Большую часть похищенного курьер перевел организаторам преступления, оставив себе лишь 2,5% в качестве вознаграждения.

Однако эта «работа» для молодого человека закончилась уголовным делом по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас полиция устанавливает всех участников преступной схемы.