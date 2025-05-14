Студент из Энгельса обманул пенсионерку на полмиллиона

В Саратове полиция раскрыла очередной случай мошенничества с участием курьера. 18-летний студент из Энгельса помог аферистам похитить у 80-летней жительницы Ленинского района 371 тысячу рублей и 1,6 тысячи долларов. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление МВД.