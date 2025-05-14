Постпред Ульянов поддержал слова Орбана против евробюрократии

Ранее венгерский премьер отметил, что в Брюсселе «все пляшут под одну дудку», а попытки защищать национальные интересы приводят к сокращению финансирования или попыткам сменить правительство суверенного государства. По его мнению, евробюрократы стремятся укрепить свои позиции за счет стран-членов ЕС, напоминает «Царьград».