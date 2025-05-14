Во Владивостоке произошли отключения света более чем по сотне адресов

Сегодня, 14 мая, во Владивостоке с 9 утра начались плановые отключения электроэнергии, которые затронули более ста адресов. Об этом сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС), проводящее ремонтные работы для повышения надежности электроснабжения.
Отключения проходят в разное время в зависимости от конкретного адреса. Большинство домов останутся без света с 9 утра до 16 часов, однако для некоторых адресов время отключения отличается — есть отключения с 9:00 до 12:00, с 12:00 до 16:00, с 13:00 до 16:00 и даже до 17:00.
Ниже приводим список с частью адресов и указанием времени отключения.
Район Трудовое — самое масштабное отключение, без света остаются 41 адрес. Электроснабжение отключено с 9:00 до 16:00 по улицам: Клубная, дома 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21-б, 22, 24; Лермонтова, дома 5, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 27а, 29, 32; Тельмана, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7/2, 9, 11.
Район Чуркин — отключены 27 домов, также с 9:00 до 16:00, точные номера домов уточняются.
Первомайский район — с 9:00 до 16:00 без света остаются дома по следующим адресам: Брянская, 1-б, 3а, 5-б, 7, 9, 10, 11а, 12а, 15, 17а, 20/1; Буковая, 1, 3, 10а; Запорожская, 81а, 87а; Липовая, 7а; Одесская, 9а, 13; Фастовская, 2 В, 10-б, 10 В, 12а, 12, 13а, 14, 19.
В других районах города также есть отключения, но с разным временем. Например, часть адресов отключена с 9:00 до 12:00, другая — с 13:00 до 16:00, а некоторые — до 17:00.
Для уточнения информации по конкретному адресу и времени отключения можно обратиться на официальный сайт ВПЭС или воспользоваться городскими сервисами оповещения.