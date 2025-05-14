Во Владивостоке произошли отключения света более чем по сотне адресов

Отключения проходят в разное время в зависимости от конкретного адреса. Большинство домов останутся без света с 9 утра до 16 часов, однако для некоторых адресов время отключения отличается — есть отключения с 9:00 до 12:00, с 12:00 до 16:00, с 13:00 до 16:00 и даже до 17:00.