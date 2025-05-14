В дагестанском селе двухлетняя девочка утонула в ёмкости для водопоя скота

Двухлетняя девочка утонула в ёмкости для водопоя скота в селе Дардакент в Хивском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе республиканского управления СК России.
«Организована доследственная проверка по факту гибели ребёнка», — отмечается в Telegram-канале регионального подразделения ведомства.
В управлении СК РФ добавили, что после проведения разбирательств будет принято процессуальное решение.
Напомним, в конце марта в районе Новосходненского шоссе на севере Москвы пятилетняя девочка утонула в водоёме рядом с частным домовладением. Она осталась без присмотра на короткое время, упала в воду и не смогла выбраться.