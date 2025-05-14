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В дагестанском селе двухлетняя девочка утонула в ёмкости для водопоя скота

СК России организовал доследственную проверку по факту гибели ребёнка.

Источник: Следственный комитет России

Двухлетняя девочка утонула в ёмкости для водопоя скота в селе Дардакент в Хивском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе республиканского управления СК России.

«Организована доследственная проверка по факту гибели ребёнка», — отмечается в Telegram-канале регионального подразделения ведомства.

В управлении СК РФ добавили, что после проведения разбирательств будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце марта в районе Новосходненского шоссе на севере Москвы пятилетняя девочка утонула в водоёме рядом с частным домовладением. Она осталась без присмотра на короткое время, упала в воду и не смогла выбраться.