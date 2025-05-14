Разгуливающему с гранатой приморцу избрали меру пресечения

В Приморье избрали меру пресечения мужчине, подозреваемому в хулиганстве. По информации пресс-службы прокуратуры края, речь идет о человеке, который разгуливал с гранатой в селе Летно-Хвалынское. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как сообщили в ведомстве, с 10 по 11 мая этого года на автобусной остановке на улице Первомайская мужчина провоцировал прохожих на конфликт, а в руках у него была не только учебная граната, но и нож.
В итоге суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Прокуратура проконтролирует расследование дела по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», которая предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.