Генерал Родригес: Никарагуа хочет подписать военное соглашение с Россией

Соглашение уже готово.
Никарагуа рассчитывает подписать соглашение о военном сотрудничестве с Россией до конца 2025 года. Об этом сообщил в интервью генерал-инспектор армии Никарагуа, генерал-майор Марвин Корралес Родригес. По его словам, стороны уже завершили подготовку соответствующего документа и ведут работу по его совершенствованию.
«Наша цель в том, чтобы соглашение было подписано в этом году, мы над этим работаем. Но это [то, что соглашение еще не подписано] не отменяет, что мы будем продолжать развивать наши отношения с российскими вооруженными силами», — заявил газете «Известия» Родригес. Он также уточнил, что министерства обороны двух стран тесно сотрудничают в рамках подготовки соглашения.
По словам генерала, соглашение уже готово, и стороны ожидают лишь решения о месте его подписания — в России или в Никарагуа. Родригес подчеркнул, что документ станет очередным подтверждением исторически сложившихся дружественных отношений и военного сотрудничества между двумя государствами и их армиями.
В частности, Россия и КНДР в 2024 году достигли соглашения о незамедлительном предоставлении друг другу помощи в случае нападения на одну из сторон. Данное положение закреплено в Договоре о всестороннем стратегическом партнерстве, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Согласно тексту документа, обе страны заявляют, что не допустят использования своей территории третьими государствами для действий, угрожающих суверенитету, безопасности или территориальной целостности России и Северной Кореи.