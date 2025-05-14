Генерал Родригес: Никарагуа хочет подписать военное соглашение с Россией

«Наша цель в том, чтобы соглашение было подписано в этом году, мы над этим работаем. Но это [то, что соглашение еще не подписано] не отменяет, что мы будем продолжать развивать наши отношения с российскими вооруженными силами», — заявил газете «Известия» Родригес. Он также уточнил, что министерства обороны двух стран тесно сотрудничают в рамках подготовки соглашения.