Жительница Приморья перевела более 300 тысяч рублей мошенникам

Жительница Уссурийска перевела более 300 тысяч рублей мошенникам. Злоумышленники убедили девушку в необходимости замены страхового полиса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Студентка одного из учебных учреждений Уссурийска обратилась в полицию с заявлением о взломе личного кабинета «Госуслуг» (16+). Потерпевшей позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей портала. Она сообщила, что сейчас происходит замена страховых полисов с бумажного на пластиковые с микрочипом.
Для подтверждения заявки на оформление полиса мошенница убедила студентку сообщить ей код из смс. На самом деле это был код для входа в «Госуслуги». Чуть позже девушке позвонил якобы сотрудник силовых структур, который сказал, что код был продиктован третьим лицам. Из-за этого деньги девушки якобы пытаются похитить, и их нужно перевести перевести на «безопасный счет». Под руководством злоумышленников потерпевшая перевела свыше 300 000 рублей мошенникам. Полиция возбудила уголовное дело.
Напомним, более 200 тысяч рублей лишилась жительница Чугуевского округа, желая заработать на «бирже». Полиция возбудила уголовное дело.