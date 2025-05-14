Жительница Приморья перевела более 300 тысяч рублей мошенникам

Для подтверждения заявки на оформление полиса мошенница убедила студентку сообщить ей код из смс. На самом деле это был код для входа в «Госуслуги». Чуть позже девушке позвонил якобы сотрудник силовых структур, который сказал, что код был продиктован третьим лицам. Из-за этого деньги девушки якобы пытаются похитить, и их нужно перевести перевести на «безопасный счет». Под руководством злоумышленников потерпевшая перевела свыше 300 000 рублей мошенникам. Полиция возбудила уголовное дело.