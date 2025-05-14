Из тюрьмы в Ливии сбежало большое количество опасных преступников

Большое число заключенных сбежало из тюрьмы к востоку от столицы Ливии Триполи.
В ходе интенсивных столкновений вблизи тюрьмы «Аль-Джудейда», расположенной в ливанском городе Таджура на востоке от столицы Триполи, значительное число заключенных совершили побег. Об этом сообщила судебная полиция столичной провинции.
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«В результате ожесточенных столкновений около и перед тюрьмой “Аль-Джудейда” произошла паника среди заключенных. Большое количество заключенных сбежало из тюрьмы», — передает РИА Новости заявление судебной полиции Триполи. В официальном сообщении отмечается, что большинство из сбежавших были приговорены за совершение тяжких преступлений.
Ранее в Триполи, столице Ливии, вновь были зафиксированы столкновения, сопровождавшиеся гибелью высокопоставленных чиновников, переброской авиации в близлежащие города и возрастающей обеспокоенностью со стороны международных организаций. Так, в Триполи был убит Абдель Гани аль-Кикли, возглавлявший службу безопасности при президентском дворце. Часть горожан рассматривает происходящие вооруженные столкновения как начало нового витка гражданской войны.