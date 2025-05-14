Из тюрьмы в Ливии сбежало большое количество опасных преступников

Ранее в Триполи, столице Ливии, вновь были зафиксированы столкновения, сопровождавшиеся гибелью высокопоставленных чиновников, переброской авиации в близлежащие города и возрастающей обеспокоенностью со стороны международных организаций. Так, в Триполи был убит Абдель Гани аль-Кикли, возглавлявший службу безопасности при президентском дворце. Часть горожан рассматривает происходящие вооруженные столкновения как начало нового витка гражданской войны.