Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из тюрьмы в Ливии сбежало большое количество опасных преступников

В ходе интенсивных столкновений вблизи тюрьмы «Аль-Джудейда», расположенной в ливанском городе Таджура на востоке от столицы Триполи, значительное число заключенных совершили побег. Об этом сообщила судебная полиция столичной провинции.

Большое число заключенных сбежало из тюрьмы к востоку от столицы Ливии Триполи.

В ходе интенсивных столкновений вблизи тюрьмы «Аль-Джудейда», расположенной в ливанском городе Таджура на востоке от столицы Триполи, значительное число заключенных совершили побег. Об этом сообщила судебная полиция столичной провинции.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГражданская война или военная операция: что происходит в Ливии, где начались бои в столице.

«В результате ожесточенных столкновений около и перед тюрьмой “Аль-Джудейда” произошла паника среди заключенных. Большое количество заключенных сбежало из тюрьмы», — передает РИА Новости заявление судебной полиции Триполи. В официальном сообщении отмечается, что большинство из сбежавших были приговорены за совершение тяжких преступлений.

Ранее в Триполи, столице Ливии, вновь были зафиксированы столкновения, сопровождавшиеся гибелью высокопоставленных чиновников, переброской авиации в близлежащие города и возрастающей обеспокоенностью со стороны международных организаций. Так, в Триполи был убит Абдель Гани аль-Кикли, возглавлявший службу безопасности при президентском дворце. Часть горожан рассматривает происходящие вооруженные столкновения как начало нового витка гражданской войны.