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Подрядчика ремонта Омского института водного транспорта обвинили в мошенничестве

Транспортная прокуратура выявила нецелевое использование средств, выделенных на проведение работ.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная прокуратура уличила подрядчика капремонта зданий Омского института водного транспорта в нарушении законодательства в сфере закупок. Как показала проверка надзорного органа, часть средств, выделенных на проведение работ, подрядчик потратил не на ремонт, а на собственные нужды.

Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, подрядчику — ООО «Геотехнология» — в качестве аванса было выделено 16 млн рублей. Из них нецелевым образом потрачены не менее 250 тысяч.

«Соответствующие работы в итоге не завершены. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», —заявили в ведомстве.

По итогам рассмотрения материалов проверки на на подрядчика завели уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».