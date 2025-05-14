Подрядчика ремонта Омского института водного транспорта обвинили в мошенничестве

Транспортная прокуратура уличила подрядчика капремонта зданий Омского института водного транспорта в нарушении законодательства в сфере закупок. Как показала проверка надзорного органа, часть средств, выделенных на проведение работ, подрядчик потратил не на ремонт, а на собственные нужды.
Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, подрядчику — ООО «Геотехнология» — в качестве аванса было выделено 16 млн рублей. Из них нецелевым образом потрачены не менее 250 тысяч.
«Соответствующие работы в итоге не завершены. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», —заявили в ведомстве.
По итогам рассмотрения материалов проверки на на подрядчика завели уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».