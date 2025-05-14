Подрядчика ремонта Омского института водного транспорта обвинили в мошенничестве

Транспортная прокуратура уличила подрядчика капремонта зданий Омского института водного транспорта в нарушении законодательства в сфере закупок. Как показала проверка надзорного органа, часть средств, выделенных на проведение работ, подрядчик потратил не на ремонт, а на собственные нужды.