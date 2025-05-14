В Красноярском крае за сутки потушили 22 пожара

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 22 пожара, пострадал один человек. Об этом сегодня, 14 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, ночью в деревне Самарка Манского района вспыхнул одноэтажный садовый дом. Огонь на площади 36 квадратных метров потушили силами семи спасателей и двух единиц техники. Причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Специалисты ведомства зарегистрировали четыре пала сухой травы, один из них произошел в Козульском районе. При пожаре пострадал мужчина, его передали медикам.
— За сутки происшествий на воде не зафиксировано, — добавили в ведомстве.