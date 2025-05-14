Новосибирец отделался штрафом за нападение на полицейских

— Мужчина не помнит, что происходило, проснулся в отделе полиции, где ему сообщили, что он нанес удары сотрудникам полиции, он очень сильно удивился, что мог так поступить, потому что он неконфликтный человек, очень переживал впоследствии. Произошедшие события мужчина восстанавливал в памяти путем просмотра видеозаписи у следователя. Вину признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, — сообщается в Центральном районном суде.