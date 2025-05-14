Новосибирец отделался штрафом за нападение на полицейских

Новосибирец отделался штрафом за нападение на полицейского. Он был на дне рождения в караоке и сильно напился. Стал дебоширить. Сотрудники бара вызвали полицию. Мужчину попросили покинуть помещение, но он оказал сопротивление. Второму сотруднику тоже досталось.
— Мужчина не помнит, что происходило, проснулся в отделе полиции, где ему сообщили, что он нанес удары сотрудникам полиции, он очень сильно удивился, что мог так поступить, потому что он неконфликтный человек, очень переживал впоследствии. Произошедшие события мужчина восстанавливал в памяти путем просмотра видеозаписи у следователя. Вину признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, — сообщается в Центральном районном суде.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
За содеянное он отделался штрафом 40 тысяч рублей.