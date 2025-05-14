В Якутске горит магазин на площади 550 кв. м

«Поступило сообщение о пожаре в магазине “Планета Электро” на улице Проспект Михаила Николаева в Якутске. По предварительным данным, пламя охватило 550 квадратных метров внутри здания. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства.