В Якутске горит магазин на площади 550 кв. м

В Республике Саха произошёл крупный пожар в магазине, информирует МЧС.
Инцидент случился в Иркутске. Огонь охватил площадь 550 квадратных метров.
«Поступило сообщение о пожаре в магазине “Планета Электро” на улице Проспект Михаила Николаева в Якутске. По предварительным данным, пламя охватило 550 квадратных метров внутри здания. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства.
ГУ МЧС по региону обнародовало кадры с места ЧП.
К ликвидации возгорания привлечены 46 человек и десять единиц техники. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что пожар в магазине в Екатеринбурге перекинулся на соседнее здание.