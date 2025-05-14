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В Якутске горит магазин на площади 550 кв. м

В настоящее время сведения о возможных пострадавших не поступали.

В Республике Саха произошёл крупный пожар в магазине, информирует МЧС.

Инцидент случился в Иркутске. Огонь охватил площадь 550 квадратных метров.

«Поступило сообщение о пожаре в магазине “Планета Электро” на улице Проспект Михаила Николаева в Якутске. По предварительным данным, пламя охватило 550 квадратных метров внутри здания. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

ГУ МЧС по региону обнародовало кадры с места ЧП.

К ликвидации возгорания привлечены 46 человек и десять единиц техники. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что пожар в магазине в Екатеринбурге перекинулся на соседнее здание.