Мужчина швырнул 10-летнего мальчика на детской площадке в Иркутске

Инцидент произошёл на площадке на улице Мамина-Сибиряка. По словам матери пострадавшего мальчика, к ним подошёл незнакомый мужчина, который сначала оскорблял подростков, а потом кинулся на её сына. Ролик с кадрами ЧП был опубликован в группе «Инцидент Иркутск». Там его и заметили правоохранители. Сейчас следователи и прокуратура устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Личность нападавшего мужчины установлена, его допрашивают в полиции.