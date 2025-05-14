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Мужчина швырнул 10-летнего мальчика на детской площадке в Иркутске

В микрорайоне Первомайский Иркутска на детской площадке мужчина швырнул на покрытие 10-летнего мальчика и причинил ему травмы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Инцидент произошёл на площадке на улице Мамина-Сибиряка. По словам матери пострадавшего мальчика, к ним подошёл незнакомый мужчина, который сначала оскорблял подростков, а потом кинулся на её сына. Ролик с кадрами ЧП был опубликован в группе «Инцидент Иркутск». Там его и заметили правоохранители. Сейчас следователи и прокуратура устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Личность нападавшего мужчины установлена, его допрашивают в полиции.