Магазин загорелся в Якутске на площади 550 квадратных метров

В Якутске произошел пожар в магазине «Планета Электро», огнем охвачено 550 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.
— Поступило сообщение о пожаре в магазине «Планета Электро» на улице Проспект Михаила Николаева в Якутске. По предварительным данным, пламя охватило 550 квадратных метров внутри здания. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, к ликвидации возгорания привлечены 46 сотрудников и 10 единиц техники, передает Telegram-канал МЧС.
Утром 13 мая на строительном рынке в подмосковном поселке Андреевка произошел пожар в здании чайханы. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Пожарным удалось потушить пламя.
12 мая в подмосковном особняке певца Анатолия Цоя произошел пожар. Артист отметил, что у него полностью выгорел предбанник. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Пожар удалось потушить, в результате инцидента никто не пострадал.
Кроме того, 10 мая несколько построек загорелись в подмосковных Химках. Площадь пожара составила 184 квадратных метра.