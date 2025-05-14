Магазин загорелся в Якутске на площади 550 квадратных метров

— Поступило сообщение о пожаре в магазине «Планета Электро» на улице Проспект Михаила Николаева в Якутске. По предварительным данным, пламя охватило 550 квадратных метров внутри здания. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.