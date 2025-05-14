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Магазин загорелся в Якутске на площади 550 квадратных метров

В Якутске произошел пожар в магазине «Планета Электро», огнем охвачено 550 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Якутске произошел пожар в магазине «Планета Электро», огнем охвачено 550 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

— Поступило сообщение о пожаре в магазине «Планета Электро» на улице Проспект Михаила Николаева в Якутске. По предварительным данным, пламя охватило 550 квадратных метров внутри здания. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации возгорания привлечены 46 сотрудников и 10 единиц техники, передает Telegram-канал МЧС.

Утром 13 мая на строительном рынке в подмосковном поселке Андреевка произошел пожар в здании чайханы. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Пожарным удалось потушить пламя.

12 мая в подмосковном особняке певца Анатолия Цоя произошел пожар. Артист отметил, что у него полностью выгорел предбанник. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Пожар удалось потушить, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, 10 мая несколько построек загорелись в подмосковных Химках. Площадь пожара составила 184 квадратных метра.