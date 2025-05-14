«Ей могли угрожать»: друзья погибшей на заборе не верят, что ее не убивали

Смерть 18-летней Надежды Вожаковой, тело которой нашли повешенным на пиках забора возле бара «Пиво. Мясо» в Перми, вызвала бурные обсуждения в сети из-за чего, как следствие, возникли разные версии произошедшего. Родные и друзья Надежды не верят, что девушка погибла из-за несчастного случая, так как в деле, на их взгляд, есть некоторые нестыковки.
Надю могли напоить.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края заявили, что в крови 18-летней погибшей выявили 5,8 промилле алкоголя.
Нарколог Василий Шуров в разговоре с aif.ru отметил, что такая доза является едва ли не смертельной, девушка могла бы ее получить, если бы выпила несколько бутылок водки. При этом знакомые уверяют, что в баре Надя якобы пила только пиво.
«Надя хоть и молодая, но она умела пить. Возможно, в нее это просто вливали или угрожали, если пить не будет», — сказала aif.ru знакомая Вожаковой Елена.
Подруга Нади была «своей» в злополучном баре.
На подругу Нади, с которой девушка отдыхала в роковую ночь, ополчились многие жители Перми, обвинив ее в том, что она покинула заведение и оставила там Вожакову.
Кроме того, подруга в своем Telegram-канале, который она удалила после шумихи в СМИ, писала, что в «Пиво. Мясо» она «своя». В другие заведения ее не пускали в силу возраста — ей всего 17 лет. На это обратили внимание знакомые погибшей, посчитав это веской причиной для обвинений в том, что подруга Нади и сотрудники заведения якобы могут быть причастны к ее смерти.
«Она (подруга — ред.) пихала Надю в машину к сыну директора», — заявила знакомая Елена, уточнив, что об этом ей сообщила сестра погибшей.
Отметим, что на сегодняшний день официальные обвинения никому не были предъявлены. Ведется расследование.
Какой версии придерживаются силовики.
В СМИ была версия о том, что Надю хотели увезти из бара трое мужчин, которые якобы приставали к ней. Однако источник aif.ru отметил, что к Вожаковой и ее подруге действительно подходили мужчины, чтобы познакомиться, но после нескольких фраз разошлись.
«Погибшую никто не выводил из бара, не преследовал. Также еще не подтвердилась информация, что хозяин заведения якобы сказал подруге, что ее сейчас привезут. Момент со стулом, по которому она якобы забралась на забор, не подтвердился», — добавил собеседник издания.
Источник предположил, что Вожакова ушла в бар за лес со стороны, где нет забора, а вернулась с другой, где стоит ограждение. Вероятно, девушка из-за сильного опьянения не догадалась обойти забор, а решила его перелезть. Она залезла на забор и хотела спрыгнуть левее, но в момент прыжка что-то пошло не так.
«Видимо, в момент прыжка ее повело, так как она была пьяная, поэтому и насадилась на штырь», — сказал он.
Надю похоронят в родном селе.
Вожакову похоронят 14 мая в селе Мокино, где она родилась. Там же проживает семья девушки, которая шокирована произошедшим.
Брат погибшей Денис заявил, что семье требуется материальная помощь, чтобы организовать похороны и решить ряд других вопросов, связанных с гибелью Надежды.
Семья Вожаковых не в первый раз попадает на страницы СМИ. В 2015 году, когда Наде было всего 9 лет, сгорел их дом. Денис и Надежда вместе с родителями и восемью братьями и сестрами лишились жилья. Тогда на помощь семье пришли не только жители Мокино, но и другие пермяки.