«Ей могли угрожать»: друзья погибшей на заборе не верят, что ее не убивали

Кроме того, подруга в своем Telegram-канале, который она удалила после шумихи в СМИ, писала, что в «Пиво. Мясо» она «своя». В другие заведения ее не пускали в силу возраста — ей всего 17 лет. На это обратили внимание знакомые погибшей, посчитав это веской причиной для обвинений в том, что подруга Нади и сотрудники заведения якобы могут быть причастны к ее смерти.