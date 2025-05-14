Найденная на заборе в Перми девушка погибла накануне дня рождения мамы

Надежда Вожакова, тело которой обнаружили висящим на кольях забора у заведения «Пиво. Мясо» в Перми, погибла за день до дня рождения матери. Об этом в беседе с aif.ru рассказала тетя молодого человека погибшей Мария.
«Когда Надю убили, на следующий день у мамы было день рождения. Получается, что 12 мая. Вот такой “подарок” получился», — сообщила собеседница издания.
Она также рассказывала aif.ru, что у Гурьева случилась истерика, когда он узнал о гибели возлюбленной. По ее словам, молодой человек не верил в смерть Вожаковой и бросал трубки. Сейчас родные пытаются его успокоить и поддержать. Мария отметила, что молодая пара могла часами, и не по разу в день разговаривать.
В ночь на 11 мая в Перми обнаружили тело 18-летней Надежды Вожаковой, которое висело на кольях металлического забора возле бара «Пиво. Мясо». Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, как погибла девушка, а также как она могла напороться на штырь ограждения. По его словам, смерть Вожаковой на 99 процентов была несчастным случаем. Собеседник издания также сообщил о состоянии перед смертью погибшей.
Ранее представители бара «Пиво. Мясо» в разговоре с aif.ru отреагировали на инцидент, при котором был обнаружен труп висящей на заборе возле заведения 18-летней девушки.
Знакомая погибшей Елена сообщила aif.ru, что похороны Вожаковой пройдут 14 мая.