Найденная на заборе в Перми девушка погибла накануне дня рождения мамы

Она также рассказывала aif.ru, что у Гурьева случилась истерика, когда он узнал о гибели возлюбленной. По ее словам, молодой человек не верил в смерть Вожаковой и бросал трубки. Сейчас родные пытаются его успокоить и поддержать. Мария отметила, что молодая пара могла часами, и не по разу в день разговаривать.