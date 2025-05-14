Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолёта американских военно-морских сил UH-1 в префектуре Окинава на юге Японии, сообщил японский телеканал NHK. Инцидент произошёл на полуострове Мотобу. Вертолёт, в котором находился груз, закреплён за авиабазой «Футэмма». Вес упавшего мешка составлял около 18 кг. Информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала. Местные власти призвали жителей не приближаться к ракетам в случае их обнаружения и незамедлительно сообщить о находке. Напомним, в апреле в районе острова Цусима в Японии перестал выходить на связь с землёй вертолёт экстренной медицинской помощи. На борту воздушного судна находились шесть человек: пилот, механик, врач, медсестра, а также 80-летняя пациентка и ее сопровождающий. Перевернутый вертолёт был обнаружен в море в рамках поисково-спасательной операции.